अमिताभ बच्चन ने किया Tweet, बोले- 'विश्वास' वहां कभी नहीं मिलता, जहां...

फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपने ट्वीट को लेकर अकसर सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Twitter) अपने ट्वीट को लेकर खबरों में आ गए हैं. एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, "हर चीज वहीं मिल जाती है,जहां वो खोयी हो, लेकिन 'विश्वास' वहां कभी नहीं मिलता , जहां एक बार खो जाता है." सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. एक्टर के इस ट्वीट पर फैन्स खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

T 3435 -

"हर चीज वहीं मिल जाती है,जहाँ वो खोयी हो,

लेकिन

'विश्वास' वहाँ कभी नही मिलता , जहाँ एक बार खो जाता है।" ~ ef rJ



you can find anything where you have lost it ; but trust shall never be found once it is lost ~ ab pic.twitter.com/8V1zYP6n2t