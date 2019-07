धर्मेंद्र ने हिप्पी लड़की के साथ पोस्ट की फोटो, लिखा- 'दो चोर' की शूटिंग के लिए हम साथ थे...

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. अपने मस्तमौला और इमोशनल अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल से एक फोटो शेयर की है. धर्मेंद्र की ये फोटो 1972 में आई फिल्म 'दो चोर (Do Chor)' के दौरान की है. धर्मेंद्र इस फोटो में एक विदेशी महिला के साथ नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र की ये पुरानी तस्वीर खूब वायरल हो रही है. फैन्स उनकी इस फोटो पर कमेंट कर रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री के 'ही-मैन' धर्मेंद्र ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है, 'बहुत प्यारी...एक खुश मां, अपने मासूम बच्चे के साथ. फिल्म 'दो चोर' के एक गाने की शूटिंग के लिए हम साथ थे.'

Soooooooooo Affectionate a hippy mother, with her lnnocent baby “ Sun shine “. We were together while shooting a song for “DO CHOR” pic.twitter.com/TKvjyxu4Ij