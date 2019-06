'मि. इंडिया' और 'बैंडिट क्वीन' के डायरेक्टर के पास नहीं है कार, बताया- ऑटोरिक्शा से चलता हूं...

बॉलीवुड के शानदार एक्टर-डायरेक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) ने ट्विटर पर जब बताया कि उनके पास कार नहीं है, और वे आज भी ऑटोरिक्शा से चलते हैं तो हंगामा मच गया. ट्विटर पर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) के फैन्स हैरान रह गए. शेखर कपूर ने 'बैंडिट क्वीन (1994)' और 'मि. इंडिया (1987)' जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं. यही नहीं, शेखर कपूर हॉलीवुड में भी अपने जौहर दिखा चुके हैं और उन्होंने वहां 'एलिजाबेथ (1998)' फिल्म बनाई थी. शेखर कपूर ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए हाल ही में लिखा थाः 'मेरे पास कार नहीं है. मुंबई कार रखना बेवकूफी है. एक औसत साइज कार के लिए 6,00,000 लीटर लगते हैं. क्या हमें इस पानी का इस्तेमाल फसलों के लिए नहीं करना चाहिए.'

I don't own a car. It's silly to own a car in Mumbai. It's takes 600,000 litres to make an average size car. Shouldn't we use that water to grow food instead? @AartiDihttps://t.co/X5iMZiLolz