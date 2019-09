अनुष्का शर्मा को 'फॉर्च्यून' ने बताया सबसे पावरफुल महिला, तो ये बॉलीवुड एक्टर बोला- मैं अमेरिका का राष्ट्रपति...

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ट्विटर पर इन दिनों खासे एक्टिव हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं. उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होते हैं. कमाल खान ने इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) पर निशाना साधा है. अनुष्का शर्मा को लेकर किया गया उनका यह ट्वीट सुर्खियों में है. कमाल आर खान (KRK) ने 'फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन' में अनुष्का शर्मा को भारत की सबसे पावरफुल महिला बताए जाने पर निशाना साधा है. कमाल आर खान के इस ट्वीट पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

Latest Bhojpuri Song: पवन सिंह के नए सॉन्ग 'हमार वाला डांस' का तहलका, YouTube पर मचाई धूम- देखें Video

Anushka Sharma becomes the only Bollywood actress on Fortune India's list of Most Powerful Women of 2019!????????????

If Anushka is most powerful woman in India, then I am the president of USA????????!????