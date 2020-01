दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट, बोले- BJP पहले ही चुनाव हार चुकी है...

दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2020) में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. देश की राजधानी में जहां 8 फरवरी को मतदान होना है तो वहीं चुनाव परिणाम 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे. इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की AAP और बीजेपी (BJP) में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. कमाल आर खान ने अपने ट्वीट के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव पर अपनी राय पेश की है, साथ ही उन्होंने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहले ही हार चुकी है.

सैफ अली खान ने अपने और अमृता सिंह के तलाक पर किया खुलासा, बोले- यह दुनिया की सबसे बुरी चीज थी कि...

No big politician of #BJP is contesting election against #Kejriwal means #BJP has already lost delhi election. Kyonki, Jo Darr Gaya, Samjho Mar Gaya!