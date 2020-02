बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, लिखा- 'सभी हिंदू-मुस्लिम, सीएए, एनआरसी में व्यस्त है उधर भारत का कर्ज बढ़कर...'

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अपने ट्वीट को लेकर हमेशा सुर्खियां में बने रहते हैं. उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होते हैं. उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया जो खूब ध्यान खींच रहा है. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लिखा: "हर कोई भारत-पाकिस्तान, अनुच्छेद 370, हिंदू-मुस्लिम, सीएए, एनआरसी, एनपीआर इत्यादि पर बहस करने में व्यस्त है. लेकिन हम नोटिस करना भूल गए कि कैसे भारत गिर रहा है. भारत का बाहरी ऋण बढ़कर 500 + बिलियन डॉलर हो गया है. वोडाफोन का घाटा 50, 000 करोड़ हो गया है."

While everyone is busy debating on India-Pakistan, Article 370, Hindu-Muslim, CAA, NRC, NPR, etc. We miss to notice how India is collapsing!

External Debt of India increased to $500+ Billion.

Vodafone is in loss of ₹50,000Cr!

Airtel is in loss of ₹23,000Cr!