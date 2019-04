बॉलीवुड एक्टर को आया गुस्सा, बोले- आज हेमंत करकरे के बच्चों पर क्या बीत रही होगी...

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से रखते हैं और लगभग हर मसले पर खुलकर अपने विचार रखते हैं. साध्वी प्रज्ञा (Pragya Singh Thakur) ने मुंबई हमले के शहीद हेमंत करकरे (Hemant Karkare) के बारे में विवादित बयान तो कमाल आर खान (Kamal R Khan) कहां खामोश रहने वाले थे. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर ट्वीट किया है और केआरके का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. कमाल आर खान ने ट्वीट में लिखा है कि साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद हेमंत करकरे के बच्चों पर आज क्या बीत रही होगी? कमाल आर खान का ये ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है.

If one politician calls Shaheed #HemantKarke a #Deshdrohi then you must understand Ki Desh Iss Waqt Khatre Main hai. Desh Ke Tukde Kabhi Bhi Ho Sakte Hain! Just try to understand that how will feel children of Shaheed #Hemant Ji today?