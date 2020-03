पैदल घर के लिए निकले मजदूरों पर बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट, बोले- मैं इनका दर्द समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी कभी...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देश में जहां लॉकडाउन (Lockdown) लागू है. वहीं, बड़े शहरों में रह रहे मजदूर अपने-अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं. सड़कों पर लगातार मजदूरों के पैदल चलने के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. इन मजदूरों के हालात को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियों में है. कमाल आर खान बेबाकी हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं. इस ट्वीट में भी उन्होंने यही किया है. सोशल मीडिया पर उनका ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है.

Once upon a time I was a daily wages worker in Daryaganj, Delhi n at that time, riots happened in old delhi. So I know the real pain of the situation. I can feel myself in the place of those poor ppl, who r walking hundreds of KM to reach to their home. While it was easy to avoid