बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट, बोले- पीएम मोदी की आलोचना करने वालों...

नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (NRC) को लेकर देशभर में जगह-जगह हिंसक प्रदर्शन हुए. इन मुद्दों को लेकर लोगों ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना भी की. बॉलीवुड गलियारे से भी बहुत से कलाकारों ने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) पर निशाना साधा. अब इस संबंध में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में ये साफ किया है कि वो पीएम मोदी की आलोचना करने वालों के खिलाफ नहीं है. कमाल आर खान का यह ट्वीट अब सुर्खियों में है.

No, I am not against the people who criticise @narendramodi Ji. He is an elected PM and people are having rights to criticise him. But we must also appreciate him for good work. He is our PM, so We shouldn't hate him and criticise for each and everything like uneducated #2RsPpl.