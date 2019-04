संबित पात्रा की चुनाव में सफलता के लिए ऋषि कपूर ने किया ट्वीट, तो लोगों ने कही यह बात...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election) को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं. पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होना है. भारतीय जनता पार्टी में पूरे जोश के साथ प्रचार कर रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) को ओडिशा के पुरी से उम्मीदवार बनाया गया है. संबित पात्रा अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद लोगों के बीच जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं. संबित पात्रा (Sambit Patra) को अब बॉलीवुड से भी समर्थन मिलता दिख रहा है. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने संबित पात्रा का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने अपने अंदाज में ट्वीट कर संबित पात्रा (Sambit Patra) का समर्थन किया है.

This is to wish and bless my friend Sambit Patra all the best and success in the coming elections!