ट्रेन में अटेंडेंट की सीट पर लेटे नजर आए यह बॉलीवुड एक्टर, बोले- और ऑप्शन क्या है...देखें Video

बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) अपनी जबरदस्त एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग की वजह से खास पहचान रखते हैं. संजय मिश्रा जब भी परदे पर आते हैं तो दर्शकों को हंसाने और रूलाने की गारंटी रहती है. इसका इशारा उनकी फिल्मों से बखूबी मिल जाता है. लेकिन संजय मिश्रा सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं, और अपने ट्विटर एकाउंट से लगातार फोटो और वीडियो शेयर करते हैं. संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) की इन फोटो और वीडियो में उनके जीवन की झलक बखूबी देखने को मिलती है. संजय मिश्रा ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे अगस्त क्रांति रेलगाड़ी से सफर करते नजर आ रहे हैं.

Sometimes Passenger Sometimes Attender 👮🏼 Just enjoying life का सफर और option क्या है #IndianRailways #RPF #AugustKranti @IRCTCofficial @RailMinIndia pic.twitter.com/P44fwAFojy

बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) ने रेल में सफर का अपना वीडियो शेयर किया है और लिखा हैः 'कभी पैसेंजर, कभी अटेंडर...सिर्फ जिंदगी के सफर का लुत्फ ले रहा हूं और ऑप्शन क्या है...' इस तरह संजय मिश्रा ने बहुत ही कमाल की बात कही है, और उनके इस वीडियो को फैन्स खूब पसंद भी कर रहे हैं. वैसे भी संजय मिश्रा समय-समय पर बहुत ही मजेदार वीडियो शेयर भी करते रहते हैं.

एक होता हे Jail मे चक्की पीसना एक होता हे Life मे चक्की पीसना and पीस्सिंग and पीस्सिंग and पीस्सिंग लो जी दाल तैयार not possible without women support in life .. नारी शक्ति in life #Organic#NonPolished#दालकिखालpic.twitter.com/I0HAW6Kmy7