भारत में सामने आए Coronavirus के दो केस, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- सारे बॉर्डर बंद कर दो...

कोरोनावायरस (Coronavirus) ने दिल्ली में दस्तक दे दी है. सोमवार को दिल्ली में एक शख्स को कोरोनावायरस से संक्रमित पाया गया है. यही नहीं तेलंगाना (Telangana) में भी एक केस पाया गया है. इस तरह कोरोनावायरस के कदम भी भारत में पड़ गए हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया है. यहा नहीं, बॉलीवुड समेत कई जानी-मानी हस्तियों ने इस पर ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं. बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और सलमान खान की 'दबंग 2' में नजर आईं डॉली बिंद्रा (Dolly Bindra) लगातार कोरोनावायरस को लेकर ट्वीट कर रही हैं, और उन्होंने तो सारे बॉर्डर सील करने की सलाह तक दे डाली है.



बॉलीवुड एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा (Dolly Bindra) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर ट्वीट किया है, 'सारे बॉर्डर बंद कर देने चाहिए. सबकी जांच होना चाहिए. यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, भारत को इसे लेकर गंभीर हो जाना चाहिए.' उन्होंने भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को संबोधित करते हुए यह ट्वीट किया है. डॉली बिंद्रा के इस ट्वीट को खूब पढ़ा जा रहा है.

Uses of m95 mask is the one to be used not the plain one avoid public places #CoronaVirusUpdate#coronavirus