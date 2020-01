बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया Tweet, बोलीं- 8 घंटे लाइन में खड़े होकर इंतजार किया, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना...

बॉलीवुड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि (Meenakshi Seshadri) ने अपनी फिल्मों के जरिये फिल्म इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है. एक्ट्रेस मीनाक्षी ने 80 और 90 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग और बेहतरीन फिल्मों से खूब नाम कमाया. मीनाक्षी शेषाद्रि (Meenakshi Seshadri Twitter) यूं तो फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह अलविदा कह चुकी हैं, हालांकि, एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स से जुड़ी हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट किए हैं, जिसके बाद एक बार फिर एक्ट्रेस सुर्खियों में आ गई हैं.

दरअसल, बॉलीवुड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि (Meenakshi Seshadri) अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ी रहीं, हालांकि, उन्हें किसी ने नहीं पहचाना. इस वजह से एक्ट्रेस हैरान रह गईं और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर की. इस फोटो में एक्ट्रेस को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह काफी देर से इस लाइन में इंतजार कर रही हैं. मीनाक्षी शेषाद्रि (Meenakshi Seshadri Tweet) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "6 घंटे से इंतजार कर रही हूं."

Oops. I calculated wrong. I waited 8 hours No one recognized me. This is America! pic.twitter.com/cpo8rCHwIp