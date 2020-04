शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जलाए दिखा ये शख्स, Video शेयर कर बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- धज्जियां उड़ाकर रख दीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अपील के बाद लोगों ने देशभर में बीती रात दीया, मोमबत्ती और टॉर्च जलाकर एकजुटता दिखाई. पीएम मोदी की अपील के बाद बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इससे इतर हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें व्यक्ति सिल्वर ड्रेस पहने सिर पर व बॉडी के चारों और मोमबत्तियां जलाए दिखाई दे रहा है. एक्ट्रेस द्वारा साझा किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

He definitely wins the candle vigil award!!!! Blazing trail of glory!!!! https://t.co/VuwEXyelzA