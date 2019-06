BJP विधायक ने पहले मारी महिला के लात, फिर बंधवाई राखी तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- ऐसा ड्रामा...

गुजरात के अहमदाबाद में बीजेपी (BJP) विधायक के एक महिला से मारपीट का वीडियो सामने आया था. इस वीडियो में बीजेपी विधायक बलराम थवानी (Balram Thawani) उस महिला संग मारपीट कर रहे थे, जो अहमदाबाद में नरोदा में पानी की आपूर्ति के विरोध में कथित तौर पर शामिल थी. हालांकि अब विधायक ने माफी मांग ली है और इस महिला ने बीजेपी विधायक के हाथ पर राखी भी बांध दी है. उनकी इस सुलह की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बॉलीवुड से रिएक्शन आने भी शुरू हो गए. बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने इसे लेकर ट्वीट किया है. रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने इस सुलह को ड्रामा बताया है.

सलमान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी को किया ट्वीट, कह डाली ये बात

समाचार एजेंसी एएनआई ने इस सुलह की फोटो को शेयर किया और लिखाः नरोदा की एनसीपी की महिला नेता को लात मारने वाले बीजेपी विधायक बलराम थवानी ने कहा है, 'वे मेरी बहन की तरह हैं. कल जो भी हुआ था उसके लिए मैं माफी मांगता हूं. हमने अपने बीच की गलतफहमी को दूर कर लिया है. मैंने उनसे कहा कि आपको कभी भी गुजरात में कोई मदद चाहिए हो तो मैं करूंगा.' रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने इस पर रिएक्शन दिया है और ट्वीट किया हैः 'ऐसा ड्रामा...'

#WATCH BJP's Naroda MLA Balram Thawani kicks NCP leader (Kuber Nagar Ward) Nitu Tejwani when she went to his office to meet him over a local issue yesterday. Nitu Tejwani has registered a complaint against the MLA. #Gujaratpic.twitter.com/dNH2Fgo5Vw