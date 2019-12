गुवाहाटी में प्रदर्शनकारियों की मौत पर बोलीं बॉलीवुड एक्ट्रेस- हम सोच रहे थे हमारे भाई-बहन सुरक्षित हैं...

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) को लेकर असम में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद कल गुवाहाटी (Guwahati) में कर्फ्यू लगा दिया गया था. इतना ही नहीं, इस भारी विरोध प्रदर्शन के बीच गुवाहाटी में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, साथ ही पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में कई लोग घायल भी हो गए हैं. असम (Assam) में जारी इस प्रदर्शन को लेकर राज्य के चार इलाकों में सेना को तैनात किया गया है. असम में हुई तीन प्रदर्शनकारियों की मौत पर चारों तरफ से रिएक्शन आने जारी हैं. हाल ही में इस मुद्दे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने भी ट्वीट किया है, जो लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है.

अपने ट्वीट में सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने असम के हालातों पर निशाना साधा. सयानी गुप्ता ने अपने ट्वीट में लिखा, "और हम सोच रहे थे कि हमारे सभी भाई-बहन सुरक्षित हैं." इसके अलावा सयानी गुप्ता ने सत्ता को लेकर एक और ट्वीट किया, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं. अपने ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा, "लोग सत्ता से बाहर और भीतर जाएंगे, इसलिए राजनैतिक दल भी बनेंगे. हम कितने स्थिर रहेंगे, इस राजव्यवस्था के नागरिक, यह महान देश जिसने हमें अपनी विभिन्नता के साथ रहना सिखाया और उसे मनाना सिखाया. किसी भी सरकार और किसी भी पार्टी को लोगों पर हुक्म चलाने नहीं देंगे."

People will go in and out of power,so will political parties.What will be the constant is us..the citizens of this polity..this great country, which has taught us to coexist and celebrate our differences and diversity. Let no government,no party dictate the people we ought to be.