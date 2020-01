बॉलीवुड एक्ट्रेस ने साधा निशाना, बोलीं- कांग्रेस TMC और CPM को विपक्ष कहना बंद कर दो क्योंकि असली विपक्ष...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही है. फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस समसामयिक मुद्दों पर भी खूब एक्टिव नजर आती हैं. देश में चल रहे मुद्दों पर वह न केवल बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, बल्कि ट्रोलर्स की भी खूब क्लास लगाती हैं. हाल ही में सयानी गुप्ता ने देश में मौजूद विपक्षी पार्टियों को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस (Congress), माकपा (CPM) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) को विपक्षी पार्टियां कहना बंद कर देना चाहिए. क्योंकि आज के समय में असली विपक्ष युवा, विद्यार्थी, युवा नेता, कार्यकर्ता, देश के नागरिक और आने वाली पीढ़ी बनी हुई है.

Let's stop referring to Congress, TMC, CPM,etc as Opposition.The real Opposition today is the youth, students,young leaders,activists, citizens of this country,the coming generation, minorities; who is not afraid of asking the difficult questions and calling out on bigotry& lies.