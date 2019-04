बॉलीवुड एक्ट्रेस ने साध्वी प्रज्ञा पर दिया जवाब, लिखा- तो हाफिज सईद संत लगता होगा?

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) अपने ट्रोलर्स को ट्विटर पर करारे जवाब देने के लिए पहचानी जाती हैं, और जब उन्होंने साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) के बीजेपी (BJP) की टिकट पर भोपाल से चुनाव लड़ने पर कमेंट किया तो उन्हें कई तरह के रिप्लाई आने लगे. लेकिन ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए पहचाने जाने वालीं स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने साध्वी प्रज्ञा देवी को लेकर भी जोरदार ट्वीट किए. स्वरा भास्कर का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) के चुनाव लड़ने पर सवालिया निशान लगाया है और हाफिज सईद का जिक्र भी अपने ट्वीट में कर दिया है.

Latest addition to our scintillating list of MP contestants: a potential terrorist.. Malegaon blast accused Sadhvi Pragya.. BJP absolutely naked in its agenda of hate and divisiveness.. https://t.co/q5pD9NUi27