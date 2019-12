बॉलीवुड डायरेक्टर ने देश के हालात पर कोहली, तेंदुलकर और धोनी से किया सवाल, पूछा- आप न्यूज देख रहे हैं...

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तभी हिंसा भड़कने के बाद पुलिस की बर्बर कार्रवाई को लेकर चारों तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां जामिया के छात्रों के समर्थन में ट्वीट कर रही हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) लगातार इस मामले पर ट्वीट कर रहे हैं और समसामयिक मसलों पर अपनी राय रखते हैं. अब अनुभव सिन्हा ट्वीट के जरिये जामिया मामले पर खिलाड़ियों की चुप्पी पर निशाना साधा है और उन्होंने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) और विराट कोहली (Virat Kohli) से सवाल पूछा है. हाल ही में अनुभव सिन्हा ने 'आर्टिकल 15' फिल्म बनाई थी जिसे खूब पसंद किया गया.

Any sports persons have an opinion? At least say you support the brutal action. Or say you don't have an opinion. So we know. @sachin_rt@msdhoni@imVkohli have you been watching the news? Do you guys have something to say.