फडणवीस ने ली शपथ तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- मेरा ड्राइवर पगला गया, कह रहा है सरकार तो बन गई पर...

महाराष्ट्र में नाटकीय घटनाक्रम (Maharashtra Politics) के तहत राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी ने शनिवार सुबह भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को राज्य के मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता अजीत पवार (Ajit Pawar) को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई. दोनों नेताओं ने आज सुबह लगभग आठ बजे यहां राजभवन में एक कार्यक्रम में शपथ ली. अब इस खबर पर बॉलीवुड गलियारे से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने भी रिएक्शन दिया है.

महाराष्ट्र राजनीति पर भड़के ये बॉलीवुड एक्टर ट्वीट कर बोले- चुनाव के बाद जब मैं अपना वोट नहीं बदल सकता तो नेता...

My driver has become paranoid. He's saying

‘सर कार बन तो गयी है, पर टिक टिक टिक टिक की आवाज़ आ रही है, टाइम बम तो नहीं लगा दिया किसीने?'