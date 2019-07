भारत में 2030 में हो जाएगी पीने के पानी की भारी कमी, बॉलीवुड डायरेक्टर PMO से बोले- जागने का...

भारत इस समय कहीं सूखे की मार झेल रहा है तो कहीं बाढ़ से लाखों घर बर्बाद हो गए हैं. भारत के दक्षिणी इलाकों में पीने के पानी की समस्या हर साल गर्मियों में देखी जाती है. लेकिन अब भारत में पानी की कमी को लेकर अमेरिकी चैनल की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो हैरान कर देने वाली है. इसको लेकर अब फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. अनुराग कश्यप ने अपने ट्वीट में देश की सरकार को जगाने की कोशिश की है. उन्होंने पीएमओ को अपने पोस्ट में टैग करते हुए लिखा, 'ये समय जागने का है.' बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में देने वाले डायरेक्टर अनुराग कश्यप की पोस्ट को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

It's time to wake up @PMOIndia . https://t.co/HtCpzWmqy9