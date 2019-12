दिल्ली फायर ट्रेजडी पर बॉलीवुड डायरेक्टर ने शेयर किए मृतक के आखिरी शब्द, '...बड़े होने तक बच्चों को देख लेना...'

दिल्ली के रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी इलाके में स्थित चार मंजिला फैक्ट्री में रविवार सुबह आग लगने (Delhi Fire Tragedy) से 43 श्रमिकों की मौत हो गई. जिस समय फैक्ट्री में आग लगी तब अधिकांश मजदूर वहां सो रहे थे. उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले 30 वर्षीय मुशर्रफ अली नाम के शख्स आग का शिकार होने से पहले अपने भाई को कॉल किया और पूरी व्यथा बताई. मुशर्रफ की यह बात सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और बॉलीवुड की कई हस्तियां इस आंखों को नम कर देने वाली बातचीत को शेयर कर रहे हैं. 'मसान' फिल्म के डायरेक्टर नीरज घेवन (Neeraj Ghaywan) ने भी मुशर्रफ की इस बात को अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर किया है और उनके इस ट्वीट को 'सेक्रेड गेम्स' के राइटर वरुण ग्रोवर ने रिट्वीट किया है.

बॉलीवुड डायरेक्टर नीरज घेवन (Neeraj Ghaywan) ने अपने ट्विटर एकाउंट से शेयर किया है, '...बड़े होने तक बच्चों को देख लेना. फिर वह जैसा करेंगे, वैसा करेंगे. तब तक देख लेना भैया। (उल्टी करने की आवाज़ आती है)...सांस नहीं आ रही.' मुशर्रफ दिल्ली की इस फैक्ट्री में चार साल से काम कर रहे थे, उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है. मुशर्रफ का परिवार बिजनौर में रहता है. हादसे में मुशर्रफ ने जान गंवा दी.

Extremely saddened to hear about the #DelhiFire accident - Condolences to the to families who lost their loved ones and prayers for the speedy recovery of the injured.