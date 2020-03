बॉलीवुड डायरेक्टर का 21 दिन के लॉकडाउन पर आया रिएक्शन, बोले- किराने के सामान और सब्जियों का क्या...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब पूरे देश को 21 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दी. आज रात 12 बजे से 14 अप्रैल तक पूरा देश के लोग अपने-अपने घरों में रहकर इस खतरनाक वायरस (Covid 19) से मुकाबला करेंगे. पीएम के इस ऐलान के बाद अब बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) का रिएक्शन आया है. ओनिर ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

"No One leaves the house" What about groceries , vegetables? Is it 144? https://t.co/8w80p9ORhU