जहरीली गैस लीक होने पर बॉलीवुड डायरेक्ट ने किया ट्वीट, लिखा- आशा है कि भगवान को मानसिक समस्याएं...

राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने ट्वीट किया: "मुझे आशा है कि भगवान को कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं ना आई हों. यह ध्यान में रखते हुए कि एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं. पहले वायरस और अब गैस रिसाव के कारण दुर्घटनाएं." राम गोपाल वर्मा ने अपने अगले ट्वीट में लिखा: परिभाषा के अनुसार ईश्वर प्रत्येक और हर चीज का निर्माता और नियंत्रक है और इसलिए वायरस और गैस भी उसके काम कर रहे हैं. फिर भी हम ईश्वर को छोड़कर सभी को दोष देते हैं क्योंकि हम डरते हैं."

God by definition is the creator and controller of each and everything in nature and hence the virus and the gas are his doing ..Yet we tend to blame everyone except God because we are scared.