बॉलीवुड डायरेक्टर शिरीष कुंदर ने किया Tweet, बोले- धर्म उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचना पसंद...

बॉलीवुड डायरेक्टर और फराह खान (Farah Khan) के पति शिरीष कुंदर (Shirish Kunder) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गए हैं. इस ट्वीट में शिरीष कुंदर ने 'धर्म' के असर को लेकर अपने विचार जनता के समक्ष पेश किए हैं. शिरीष कुंदर का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. 'जोकर' और 'जानेमन' जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्म डायरेक्टर शिरीष कुंदर (Shirish Kunder Twitter) ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा "धर्म उन लोगों के लिए है जिन्हें यह बताया जाना पसंद है कि उन्हें क्या करना है."

Tanhaji Box Office Collection Day 3: अजय देवगन की फिल्म ने तीसरे दिन किया धमाकेदार प्रदर्शन, वीकेंड पर कमाए इतने करोड़

Religion is for those who like to be told what to do. Not for those who prefer to think for themselves. Much like a dictatorship.