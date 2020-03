गांव जा रहे मजदूरों के साथ पुलिस ने किया ऐसा, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- यह बहुत भयानक है, देखें Video

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया. लॉकडाउन के लागू होने के बाद कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जिसमें पुलिस लोगों की बर्बरता से पिटाई कर रही है. लॉकडाउन की वजह से देश में सारा व्यापार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल आदि सब बंद हो गया है ऐसे में बिहार-यूपी और अन्य राज्यों के मजदूर अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं. लिहाजा वो पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं और पुलिस उनके साथ सख्ती के साथ पेश आ रही है.

This is just terrible something must be done abt it https://t.co/J52KcfQAU5