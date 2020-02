ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज हुई FIR तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर का क्या हुआ...

AAP पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का मामला दर्ज होने के बाद अब उनपर पार्टी ने भी कार्रवाई की है. ताहिर हुसैन पर FIR दर्ज होने के बाद बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने ट्वीट में 'आप' पार्षद ताहिर हुसैन पर मामला दर्ज होने के बाद कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ लिये जाने वाले एक्शन के बारे में भी पूछा है. बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

What about #KapilMishra#AnuragThakur and #ParveshVerma ? @DelhiPolice being selective . No action taken after #JusticeMuralidhar demanded immediate action. https://t.co/omW8LmZwGG. .