इस बॉलीवुड डायरेक्टर ने डाला वोट, ट्वीट कर बोले- वोटरों में उत्साह नहीं क्योंकि नतीजे पहले से...

Maharashtra Assembly Election 2019: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, और मुंबई में बॉलीवुड के सितारे भी वोटिंग कर रहे हैं और मतदाताओं को सितारे वोट डालने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक ट्वीट किया है जो खूब वायरल हो रहा है. बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) ने यह ट्वीट वोट डालने के बाद किया है और उन्होंने कहा है कि मतदाताओं के बीच कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा है. विवेक अग्निहोत्री ने इसकी वजह भी बताई है.

Done. It's another thing that there is no excitement amongst voters as the results are well known. No competition. Absolutely no contest. pic.twitter.com/ACoTkoLat9