इस बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर को 1600 रुपये के पड़े तीन अंडे, ट्विटर पर यूं बताई दास्तां

बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर शेखर रवजियानी (Shekhar Ravjianii) अपने सुपरहिट गानों के लिए जाने जाते हैं. उनकी और विशाल डडलानी (Vishal Dadlani) की जोड़ी ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट सॉन्ग दिए हैं. दोनों को विशाल-शेखर (Vishal Shekhar) के नाम से भी जाना जाता है. शेखर रवजियानी (Shekhar Ravjianii) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. उन्होंने इस ट्वीट में एक होटल का जिक्र किया है, जिसने तीन उबले अंडों के लिए उनसे काफी ज्यादा पैसे ले लिए.

Rs. 1672 for 3 egg whites???

That was an Eggxorbitant meal pic.twitter.com/YJwHlBVoiR