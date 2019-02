Union Budget 2019: बजट 2019 की Twitter पर फिल्मी अंदाज में समीक्षा, लिखा- कभी-कभी लगता है मिडल क्लास ही भगवान है...

Union Budget 2019: बजट 2019 (Budget 2019) संसद में पेश हो गया है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने वाह-वाह के बीच संसद में आम बजट (Union Budget 2019) पेश किया. सरकार ने संसद में अंतरिम बजट (Interim Budget 2019) पेश किया है. बजट में सरकार ने इनकम टैक्स की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है और इससे 3 करोड़ लोगों को फायदा होने की बात कही जा रही है. यही नहीं, सरकार चुनावी वर्ष में बजट 2019 (Budget 2019) में लोक-लुभावन वादों की भरमार लगा दी है. बजट 2019 (Budget Highlights) में ढेर सारे प्रस्तावों को लेकर Twitter पर बहुत ही फनी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, और फनी रिएक्शन की बात आएगी तो बॉलीवुड को कैसे भुलाया जा सकता है.

बजट 2019 (Budget 2019) के पेश होने के बाद माना जा रहा है कि इससे मध्य वर्ग (Middle Class) को खूब फायदा होने वाला है. ट्वीटर पर मिड्ल क्लास को होने वाले फायदों को बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. एक ट्विटर हैंडल ने तो बजट 2019 (Budget Highlights) के रिएक्शन के लिए 'सेक्रेड गेम्स (Sacred Games)' के गणेश गायतोंडे यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तस्वीर का ही इस्तेमाल किया है और लिखा है 'कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है.' इस तरह बजट 2019 में आई बातों को फिल्मो के जरिये शो किया गया है.

बजट 2019 (Budget 2019) के रिएक्शन के लिए लाईंग लामा नाम के ट्विटर हैंडल ने आमिर खान की फिल्म 'लगान' की फोटो का इस्तेमाल किया है.

'लगान' की क्रिकेट टीम के जश्नन मनाते हुए इस फोटो के साथ लिखा गया हैः 'ईमानदार कर-दाताओं का रिएक्शन, 5 लाख रुपये कमाई तक फुल टैक्स रिबेट...बजट 2019 (Budget 2019).'

वहीं फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर और डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने भी बजट 2019 (Budger 2019) पर खुशी जाहिर की है.

Welcome move by @narendramodi Government for initiating Anti-Camcording provision in the Cinematography Act to fight Piracy and Single window clearance for Film Shootings.This will help the Film Industry in a Big Way.#Budget2019