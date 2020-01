कैंसर से लड़ रहे बच्चों ने 'तान्हाजी' का स्पेशल शो देखने से किया इंकार, तो काजोल का यूं आया रिएक्शन...

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn), सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और काजोल (Kajol) की फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर (Tanhaji: The Unsung Warrior)' यूं तो बॉक्स ऑफिस पर खूब तूफान मचा रही है. लेकिन अब फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. हाल ही में फिल्म की लीड एक्ट्रेस काजोल ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, फिल्म 'तान्हाजी' का स्पेशल शो देखने के लिए कैंसर से पीड़ित 45 बच्चे हिंदमाता सिनेमा पहुंचे थे, हालांकि, बच्चों ने फिल्म का स्पेशल शो देखने से इंकार कर दिया. इसकी भी बहुत ही दिलचस्प वजह सामने आई है. यही नहीं शो में मौजूद लोगों ने भी इन बच्चों के लिए अपनी सीटें खाली कर दीं.

That's humanity. That's what we should be working towards. Getting it back. https://t.co/GPAa2bB0H3