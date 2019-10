बॉलीवुड डायरेक्टर ने किया Tweet,बोले- डियर कश्मीर, यह समय भी गुजर जाएगा...

कश्मीर बेशक अब सुर्खियों में नहीं हैं, लेकिन बॉलीवुड की कुछ ऐसी भी शख्सियतें हैं जो कश्मीर और उनके लोगों की आवाज बनी हुई हैं. ऐसे ही हैं बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा. अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कश्मीर (Kashmir) पर टिप्पणी की है, और उनका ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. यही नहीं, अनुभव सिन्हा के इस ट्वीट को बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने रीट्वीट भी किया है. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 360 हटाए जाने के बाद से घाटी में कर्फ्यू में लगा हुआ है. अनुभव सिन्हा ने इसी को लेकर ट्वीट किया है.

Dear Kashmir,

We are thinking of you. The opposition isn't. Most journalists aren't. But most of India is. This too shall pass.