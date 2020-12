दीपिका पादुकोण की स्माइल को मिला इंटरनेशनल सम्मान, ऑथेंटिक स्माइल्स ऑफ पीपुल में किया गया फीचर

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को किया गया फीचर

खास बातें दीपिका पादुकोण को मिला सम्मान

ऑथेंटिक स्माइल्स ऑफ पीपुल में किया गया फीचर

भारत का किया प्रतिनिधित्व

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) केवल भारत के बड़े नामों में से एक नहीं है, बल्कि दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है. उन्होंने पहले भी कई बार भारत को विश्व स्तर पर चमकाया है और गर्व महसूस करवाया है. हाल ही में, दीपिका पादुकोण को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक कैंपेन में दिखाया गया है, जिसमें उन्हें 'द ऑथेंटिक स्माइल्स ऑफ पीपुल ऑफ द वर्ल्ड (The Authentic Smiles Of People Of The World)' में फीचर किया गया है. दीपिका पादुकोण, जिन्होंने फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय और कौशल का प्रदर्शन कर सभी को चौंका दिया है.