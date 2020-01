धर्मेंद्र ने अपनी मां को लेकर किया ट्वीट, बोले- मुझे घर खर्च के बारे में हमेशा बताती थीं, लेकिन मैं...

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) इन दिनों भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. धर्मेंद्र नियमित अंतराल पर फैन्स के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी मां को लेकर एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. धर्मेंद्र ने इस ट्वीट में लिखा है: "मेरी मां हमारे घर को तब तक चलाती रही, जब तक वो जिंदा रही. वह हमेशा चाहती थी कि मैं महीने के खर्च को जानूं, लेकिन मैं इग्नोर करता रहा. जानते हुए भी, वह कुछ जरूरतमंद लोगों को पैसे भेजा करती थी. हमारे चेहरे पर प्यार भरी खुशी सारी कहानी बयां करती हैं. वह एक महान इंसान थीं."

My mother use to run our home till she lived. She always wanted me to know the monthly expenditure which I use Ignore. knowing , she was sending money to some needy people of her choice.This loving amusement on our faces tells the whole story . She was a great human being