धर्मेंद्र ने वोट डालते हुए Photo की पोस्ट, 15 अगस्त, 1947 को लेकर कह गए ये बात

धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर अपनी एक फोटो पोस्ट की है जिसमें धर्मेंद्र महाराष्ट्र में वोट डालते नजर आ रहे हैं. धर्मेंद्र (Dharmendra) ने इस फोटो के साथ एक कैप्शन भी लिखा है और 15 अगस्त 1947 को लेकर अपनी राय भी दी है. इस तरह धर्मेंद्र का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. खास यह है कि धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी (Hema Malini) बीजेपी के टिकट पर मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं जबकि बड़ा बेटा सनी देओल (Sunny Deol) बीजेपी (BJP) के ही टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं. धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए प्रचार कर चुके हैं और सनी देओल के लिए वे समय-समय पर ट्वीट करते रहते हैं.

My vote, my strength. Proud to be an Indian 🇮🇳, world,s 🌎 largest Democracy. I pray, it should be the most loving Democracy , there should be a great unity among all the religions as it was before 15 the August 1947. please, pray, your Mother land 🇮🇳 be in peace ✌️ pic.twitter.com/T85vbjm0k1