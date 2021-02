कंगना के टीवी इंटरव्यू पर दिलजीत दोसांझ ने दिया जवाब, Tweet कर बोले- बात ऐसी करते हैं, जैसे देश इन्होंने ले...

किसान आंदोलन (Farm Law) को लेकर लगातार कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के बीच ट्विटर पर तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है. अब हाल ही में कंगना रनौत ने एक टीवीट इंटरव्यू के दौरान दिलजीत पर आरोप लगाए थे, जिसका जवाब सिंगर ने ट्वीट कर दिया है. बता दें, हाल ही में कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ को लेकर एख ट्वीट किया था. इस दौरान कंगना ने दिलजीत (Diljit Dosanjh Twitter) से कहा था कि अगर वह खालिस्तानी नहीं है, तो इस बात को कह दें. हालांकि, दिलजीत ने एक्ट्रेस के इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया. लेकिन कंगना के टीवी इंटरव्यू के बाद सोमवार को एक बार फिर से दिलजीत ने कंगना पर निशाना साधा

Desh Ch Sab Ton Wadh Agg Laun Da Kam Eh Eh So Called MASTAR-MASTARNI Hee karde aa .. I KNOW GAND DA JAWAB DENA THEEK NI.. PAR EH SER HEE CHADI JANDE AA.. Har Gal Da Chup ni Hunda.. KAL NU EH KISEY NU KUSH V BANA DEYA KARAN GE.. PUNJABI JEONDE AA HALEY...BUGGEY

TV INTERVIEW -



Tu Mainu Ah Puch Lai.. Mai Tainu Ah Jawab De Daungi.. Ki Drama Eh.. ?



Asi Desh ???????? Di Gal Karde an..PUNJAB Di Gal Karde an..



Eh Dhakke Naal Hor Hee Angle Dena Chaunde aa



It Means Tusi Dhakke Naal Sanu Jo Jee Karda Oh Banauna Chaune An.. Wah ????????