इमरान हाशमी का कोरानावायरस को लेकर फूटा गुस्सा, बोले- हजारों मील दूर कुछ लोग चमगादड़...

दुनियाभर में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर तेजी से फैल रह रहा है और ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए कई देश अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं. ज्यादातर देशों में प्रदेश और शहरों को लॉकडाउन करके कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के डायरेक्टर जनरल टेडरोस अधानोम गेब्रियेसस ने बुधवार को लॉकडाउन करने वाले देशों को चेताया है. उन्होंने बताया कि कोरोनावायरस (COVID 19) का मुकाबला करने के लिए कई देशों द्वारा लागू किए जा रहे लॉकडाउन, दुनिया से वायरस को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे. अब कोरोनावायरस को लेकर बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) ने रिएक्शन दिया है, जो सुर्खियों में है.

And all this because some person thousands of miles away wanted to have a freakish culinary experience like eating a BAT ...????