फराह खान का ट्वीट हुआ वायरल, बोलीं- जब देश CAA-NRC का कर रहा विरोध, तो गृहमंत्री ले आए NPR

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (NRC) को लेकर देशभर में जगह-जगह प्रदर्शन हुए. इसी बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को मंजूरी दे दी गई. एनपीआर के संबंध में लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए किसी प्रकार के दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी. अब इस संबंध में संजय खान (Sanjay Khan) की बेटी और जूलरी डिजाइनर फराह खान (Farah Khan Ali) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

What I don't understand is when the whole country is protesting against the CAA/NRC, instead of responding to that the Home minister brings up the.NPR saying it's got nothing to do with the NRC. Can u please address the first issue before u jump to a new one?As usual diversions.