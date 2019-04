फराह खान ने पीएम नरेंद्र मोदी पर किया ट्वीट, लिखा- हमारे प्रधानमंत्री के भाषण में सिर्फ धर्म, पाकिस्तान और...

फराह खान अली (Farah Khan Ali) सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से एक्टिव हैं और सामाजिक सरोकारों पर अपनी आवाज बुलंद करने से पीछे नहीं रहती हैं. जूलरी डिजाइनर और बॉलीवुड एक्टर संजय खान की बेटी फराह खान अली पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और बीजेपी (BJP) को लेकर लगातार ट्वीट कर रही हैं और बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखने के लिए पहचानी जाती है. फराह खान अली ने एक बार फिर ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के भाषणों को लेकर अपनी राय रखी है. फराह खान अली (Farah Khan Ali) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वैसे भी आज लोकसभा चुनाव 2019 (Elections 2019) के तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है.

Gm. Have you noticed that our PMs speeches in his electoral campaign have only been about Religion, Pakistan & now Sri Lanka. Can we pl know more about all yr promises and the success of all schemes promised. Let's start with what happened to jobs promised & how many are employed