उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने तोड़ा तनु वेड्स मनु का रिकॉर्ड, 10वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार

फिल्म उरी- द सर्जीकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike) बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म न सिर्फ दिल जीत रही है बल्कि प्रोड्यूसर की जेब भी भर रही है. हर दिन के साथ फिल्म को दर्शकों का प्यार मिल रहा है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की एक्टिंग तो पहले भी लोगों को पसंद आती थी लेकिन इस बार उनकी फिल्म कमाई के रिकॉर्ड बना रही है. जानकर हैरानी होगी कि फिल्म उरी ने तनु वेड्स मनु रिटर्न (Tanu Weds Manu Return) का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया. फिल्म ने 10 दिन में ही 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया. मध्यम बजट की फिल्मों में सबसे जल्दी 100 करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड पहले फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न के नाम दर्ज था. कंगना रनौत की सुपर हिट फिल्म ने 11 दिनों में 100 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन उरी- द सर्जीकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike) 10 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई.

Days taken to reach ₹ ???? cr by medium-budget films...#UriTheSurgicalStrike: Day 10#TWMReturns: Day 11#Stree: Day 16#Raazi: Day 17#BadhaaiHo: Day 17#SKTKS: Day 25

Nett BOC. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) January 20, 2019

इस बजट में शामिल में फिल्मों की बात करें तो स्त्री ने 16 दिनों में 100 करोड़ की कमाई की थी. राजी और बधाई हो ने 17 दिनों में और सोनू की टीटू की स्वीटी ने 25 दिनों में 100 करोड़ की कमाई की थी.

उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज द्वारा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जीकल स्ट्राइक्स करने की कहानी पर बनी उरी- द सर्जीकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike) ने 20 जनवरी को रिलीज़ के 10 दिन पूरे कर लिये. उरी की इस छलांग को देखकर ऐसा तय माना जा रहा है कि फ़िल्म दूसरे हफ़्ते के आखिर तक 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. बता दें कि शुक्रवार को रिलीज हुईं व्हाय चीट इंडिया भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन रिलीज के दूसरे दिन ही इसके हाथ मायूसी लगी.

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म उरी- द सर्जीकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike) को लेकर फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (URI The Surgical Strikes Box Office Collection) पर इसके अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को पब्लिक रिव्यू भी काफी अच्छा मिल रहा है. बता दें कि विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है.