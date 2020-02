गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- दिल्ली में हो क्या रहा है...

दिल्ली के गार्गी कॉलेज (Gargi College) में लड़कियों से हुई छेड़खानी का यह मामला अब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रहा है. लोग सोशल मीडिया पर गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई इस अभद्रता का जमकर विरोध कर रहे हैं. आरोप है कि 6 फरवरी को कॉलेज फेस्ट के दौरान कुछ लोग कॉलेज में घुस आए और उन्होंने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की. लेकिन वहां मौजूद पुलिसवाले खड़े देखते ही रहे. इसी की वजह से छात्राओं और कॉलेज के प्रोफेसर्स ने यह मामला सोशल मीडिया पर उठाया है. गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई इस छेड़छाड़ पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) का रिएक्शन आया है.

What the hell is going on in #Delhi

Madness & depravity in Gargi College!?!? #Shamefulhttps://t.co/AO2K8rp9gN