Guru Nanak Jayanti: अमिताभ बच्चन से लेकर करण जौहर तक, बॉलीवुड स्टार्स ने कुछ यूं बधाई

खास बातें गुरु नानक जयंती पर दी बधाई बिग बी से लेकर करण जौहर तक बॉलीवुड सेलेब्स तक ने यूं किया विश

गुरु नानक देव की जयंती (Guru Nanak Jayanti) सिख धर्म से जुड़े लाखों लोगों के लिए बड़ा पर्व माना जाता है. इस दिन सिख समुदाय के लोग वाहे गुरु, वाहे गुरु जपते हुए सुबह-सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं. गुरुद्वारे में शबद-कीर्तन करते हैं, रुमाला चढ़ाते हैं, शाम के वक्त लोगों को लंगर खिलाते हैं. गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) सिख समुदाय का सबसे अहम पर्व है जिसे कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima) के दिन मनाया जाता है. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को अमिताभ बच्चन, करण जौहर, शबाना आजमी और मधुर भंडारकर समेत बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने अपने प्रशंसकों और दोस्तों के लिए प्यार, सकारात्मकता और खुशियों की कामना की. उन्होंने ट्वीट किया:

T 3004 - आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु परब की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई pic.twitter.com/6mHmCDhzEK — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 23, 2018

Happy Gurpurab to all.....love and light always... pic.twitter.com/jKDkoP4mJI — Karan Johar (@karanjohar) November 23, 2018

Nanak naam charhdi kala...tere bhaane sarbat da bhala. May love, respect for each other, His blessings and prosperity be upon us all. Gurpurab deeyaan lakh lakh vadaayeeaan. #HappyGurpurab allpic.twitter.com/CXQOyQqZT8 — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) November 23, 2018

सभी को गुरुपर्व की लख लख बधाइयाँ। May the holy teachings of Guru Nanak Dev Ji bless you and your family with joy, peace & happiness #GuruNanakJayanti. pic.twitter.com/q1atgJjkEJ — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) November 23, 2018

Happy Guru Nanak Jayanti!



Heartiest wishes to everyone on this auspicious occasion. May this Gurpurab bring lots of joy and happiness to your life. Happy Gurpurab. pic.twitter.com/B4aHLbZkvx — AANAND L RAI (@aanandlrai) November 23, 2018

May this Gurpurab bring lots of joy,happiness & prosperity in our lives.#HappyGurpurab. #HappyGuruNanakJayantipic.twitter.com/dpil7SNHGQ — Ashoke Pandit (@ashokepandit) November 23, 2018

Nanak naam jahaaz hai,

chade so utre paar

Jo sharda kar sevde,

Gurpaar utaaran haar.

Happy Guru Nanak Birthday pic.twitter.com/SK8utAUZpo — Ali Fazal M / مر علی فزل / अली (@alifazal9) November 23, 2018

Gurupurab diyaan lakh lakh vadaiyaan!!! Happy Gurupurab to all of you stay blessed , spread smiles , be human !! pic.twitter.com/grsgOkdZJ9 — Rakul Preet (@Rakulpreet) November 23, 2018

Happy Guru Nanak Jayanti India. There is so much to learn from what he created. #Grurpurab — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) November 23, 2018

गुरु नानक देवजी की जयंती की शुभकामनाएं। प्यार और स्नेह बने रहने की कामना करते हैं.सभी को गुरपरब की बधाई.सभी को प्यार और सम्मान. उनका आशीर्वाद और समृद्धि हम सभी पर बना रहे। गुरपरब दियां लख लख बधाइयां. सभी को गुरुपरब की शुभकामनाएं.गुरु नानक देवजी की पवित्र शिक्षाएं आपको और आपके परिवार को खुशी, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे. गुरु नानक जयंती की बधाई.गुरु नानक जयंती की बधाई. इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. गुरुपरब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और समृद्धि लाए. गुरुपरब की बधाई.गुरुपरब आपके जीवन में खुशी और समृद्धि लाए.गुरु नानक जयंती की बधाई.गुरुपुरब दियां लख लख बधाइयां.हैप्पी गुरु नानक जयंती इंडिया। उनके निर्माण से बहुत कुछ सीखा. गुरुपुरब.