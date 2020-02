ऋतिक रोशन की एक्ट्रेस सलमान खान के साथ 'कभी ईद कभी दिवाली' में आएंगी नजर...

बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान (Salman Khan) 2021 की ईद के मौके पर फैन्स को 'कभी ईद कभी दिवाली (Kabhi Eid Kabhi Diwali)' फिल्म के जरिए बड़ा तोहफा देने वाले हैं. यह फिल्म अपने एनाउंसमेंट के दौरान से ही काफी सुर्खियों में है. अब 'कभी ईद कभी दिवाली' के लिए लीड एक्ट्रेस को भी चुन लिया गया है. फिल्म समीक्षक रमेश बाला के मुताबिक सलमान खान के साथ उनकी इस अपकमिंग फिल्म में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के साथ फिल्म 'मोहन जोदड़ो' में नजर आ चुकी एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) नजर आएंगी.

तारा सूतारिया का Video हुआ वायरल, करीना कपूर के भाई संग स्टेज पर यूं मचाया धमाल...

. @BeingSalmanKhan and @hegdepooja will pair up for the first time in #KabhiEidKabhiDiwalipic.twitter.com/HnEuDhHZeT