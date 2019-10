'WAR' की धमाकेदार कमाई पर ट्विंकल खन्ना ने किया Tweet, फिर ऋतिक रोशन ने यूं दिया जवाब

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म 'वॉर (War)' बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचा रही है. इस फिल्म को लेकर ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने एक ट्वीट किया था, जिसपर अब ऋतिक रोशन का भी रिएक्शन आ गया है. ट्विंकल खन्ना ने ट्वीट में लिखा था: "मेरे दोस्त ऋतिक रोशन फिल्म वॉर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहे हैं. अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है." ट्विंकल खन्ना का यह ट्वीट खूब वायरल हुआ था. ऋतिक रोशन की फिल्म ने तीन दिन में ही 95 करोड़ से ऊपर की कमाई कर डाली है. इस फिल्म को लेकर लोगों में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है.

Thrilled for my friend @iHrithik where he is smashing the box office with his #War Good things happen to good people:)