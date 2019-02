IAF का LOC के पार आतंकी शिविरों पर हमला, बॉलीवुड बोला- भारत माता की जय

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने LOC के पार जाकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर हमला बोला है. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले (Pulwama Attack) के मद्देनजर Air Strikes को अंजाम दिया गया है. इंडिया एयर फोर्स (Indian Air Force) के हमले में कई आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया है. IAF ने इस हमले को सोमवार देर रात अंजाम दिया. जैसे ही इस हमले की खबर सामने आई, Twitter पर रिएक्शन आने शुरू हो गए. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher), परेश रावल (Paresh Rawal) और प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने इस हमले पर अपने रिएक्शन Twitter पर पोस्ट किए हैं. सोशल मीडिया पर इसे सर्जिकल स्ट्राइक 2 (Surgical Strike 2) भी कहा जा रहा है. खबरों में बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक को बालाकोट (Balakot) में अंजाम दिया गया है.

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के LOC के पार जाकर आतंकी संगठनों पर किए गए हमले पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने कहा हैः 'भारत माता की जय.'

A TRULY BEAUTIFUL GOOD MORNING. THANKS @narendramodi SIR AND BRAVEHEARTS OF OUR ARMY . JAI HO . 🇮🇳🇮🇳🇮🇳

जबकि बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल (Paresh Rawal) ने ट्वीट किया हैः 'शानदार शुभ प्रभात. शुक्रिया नरेंद्र मोदी सर और हमारे सेना के बहादुरों को भी शुक्रिया. जय हो.'

हवन की शुरुआत हो चुकी है ! At 0330 hours on 26th February a group of Mirage 2000 Indian Fighter jets struck a major terrorist camp across the LoC

and completely destroyed it.The attack is on POK which is ours, which means we have not crossed line of control. #वनदेमातरम