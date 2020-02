राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर गूंजा, 'देश के गद्दारों को, गोली मारो...को', तो बॉलीवुड डायरेक्टर ने कही ये बात

दिल्ली में जहां नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही. वहीं, अब दिल्ली के मेट्रो स्टेशन राजीव चौक (Rajiv Chowk) के अंदर भी कुछ लोगों की भीड़ 'देश के गद्दारों को, गोली मारो...को' के नारे लगाती दिखाई दी, इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के इस वीडियो पर बॉलीवुड सेलेब्रिटिज भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.



वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, "यह आदर्श नहीं हो सकता." ओनिर (Onir) के अलावा फिल्ममेकर विपिन शर्मा (Vipin sharma) ने भी राजीव चौक के इस वीडियो को लेकर ट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने नाराजगी जताई है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, "आप सोच रहे होंगे कि यह एक निश्चित दृष्टिकोण के साथ निश्चित समूह द्वारा किया गया है. लेकिन अगर इसको प्रोत्साहित किया जाएगा तो यह एक ट्रेंड बन जाएगा."

You might be thinking this is aimed at a certain group of ppl with a certain viewpoint but If this is encouraged it wl become a dangerous trend. This hooliganism wl not spare anyone. They wl feel they have a right to do anything and kill anyone. Even their own. Even me and you. https://t.co/Y4zLoQyMaP