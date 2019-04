IPL 2019: MI vs KXIP का मैच देख हैरान रह गए अमिताभ, लिखा- ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप जीते हों...देखें Video

IPL 2019: आईपीएल 2019 में सांस रोक देने वाले मुकाबले चल रहे हैं और हर टीम जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है. MI vs KXIP के बीच कल हुआ मुकाबला कुछ ऐसा ही थी, जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने 197 रन बनाए थे तो मुंबई इंडियंस (MI) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 198 रन बनाए और जीत हासिल की. मुंबई इंडियंस के केरॉन पोलार्ड (Keiron Pollard) ने 31 गेंदों पर 83 रन बनाकर सनसनी फैला दी. बिग बी अमिताभ बच्चन IPL के मैचों का भरपूर आनंद ले रहे हैं और खूब ट्वीट भी कर रहे हैं. MI vs KXIP के इस मुकाबले के बाद जीत के जश्न को देखकर अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि टीम के खिलाड़ी उसी तरह जश्न मना रहे हैं जैसे विश्व कप 2019 जीता हो.

T 3138 - What a season this IPL is turning out to be .. incredible and unimaginable finishes .. the suspense greater than a Sujoy Ghosh & Hitchcock .. and the players being mauled by team members after a victory like they just WON the WC 2019 !!!