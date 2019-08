Jabariya Jodi Review: सिद्धार्थ-परिणीति की फिल्म पर फैन्स का आया रिएक्शन, यूं बनाया मजाक

खास बातें परिणीति चोपड़ा की फिल्म 'जबरिया जोड़ी' हुई रिलीज 'पकड़ौआ विवाह' पर आधारित है फिल्म दर्शकों को आ रहा है मिला-जुला रिएक्शन

सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) की फिल्म 'जबरिया जोड़ी (Jabariya Jodi)' आखिरकार रिलीज हो गई है. 'पकड़ौआ विवाह' पर आधारित इस फिल्म को लोगों से मिला-जुला रिस्पांस मिल रहा है. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, अभय सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो जबरदस्ती लड़कों को पकड़कर उनकी शादी करवाता है. हालांकि जब बबली यादव यानी परिणीति चोपड़ा, अभय सिंह की जिंदगी में आती है, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है. फिल्म 'जबरिया जोड़ी' को कुछ दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो कुछ इस फिल्म पर नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं. ट्विटर पर फिल्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है.

बेयर ग्रिल्स ने पीएम मोदी को दिया भाला तो मिला जवाब- मेरी परवरिश मुझे किसी की जान लेने की...Video



एक यूजर ने परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) की फिल्म 'जबरिया जोड़ी' को लेकर लिखा, 'मैंने जबिरया जोड़ी का पहले दिन पहला शो देखा और मैं अपनी खुशी शब्दों में जाहिर नहीं कर सकता. एक शब्द में रिव्यू, फिल्म बहुत अच्छी है. किसी के रिव्यू पर मत जाओ. दिल की सुनों.'

Watched #JabariyaJodi today!

First day First show ...And I can't express my feelings in words that how happy i am rn ????. Yaar one word review..Movie is awesome! Don't go after reviews, dil ki suno n jao.. am sure u won't regret!#JabariyaJodiReviewpic.twitter.com/iDMUMLOw2j — dev (@devspeaks_) August 9, 2019

#JabariyaJodiReview: This is what a STRONG supporting cast could do to your film. @writerraj's dialogues just hit the ball out of the park! Backed by sime like outstanding performances, the one-liners are hilarious. Full review up soon on @Koimoi@SidMalhotra@ParineetiChopra — Umesh Punwani (@PunwaniUmesh) August 8, 2019

फिल्म को लेकर कुछ दर्शक परिणीति और सिद्धार्थ की बिहारी भाषा को निशाना बना रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ''गैंग्स ऑफ वासेपुर' एक बहुत अच्छी फिल्म है. उस फिल्म से ही सीख लेते की बिहारी भाषा कैसे बोली जाती है.'

WWE SummerSlam: रिंग में जब जिगरी दोस्त बन गए जानी दुश्मन तो यूं बहा खून- Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Gangs of Wasseypur was a beauty. Take a cue from that movie about what Bihari accent is like. Take a cue from @RichaChadha on how to speak in that accent effortlessly. #Super30#JabariyaJodiReview

P.S. have not seen either movie. Trailer was enough. — Anisha Singh (@susheelwomaniya) August 9, 2019

एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'मेरे लिए फिल्म के पहले हाफ से ज्यादा अच्छा दूसरा हाफ था. अच्छे डॉयलाग्स और बेस्ट कलाइमेक्स विद मैसेज.'

For Me The 2nd Half is Great More than 1st Half... The emotions betwn Abhay nd His Mother , Babli nd Abhay Drama, Great Dialogues nd Best Climax With Message @SidMalhotra & @ParineetiChopra Emotional Scenes are#JabariyaJodi#JabariyaJodiReviewpic.twitter.com/y3zF3IXBHU — らubhamᴶᵃᵇᵃʳᶦʸᵃ ᴶᵒᵈᶦ Day (@Sidzzz_SubhAm) August 9, 2019

#JabariyaJodiReview



Reaction of people who did not get tickets for the movie pic.twitter.com/UG2U8rIycK — Rohan (@SarcasticRohan) August 9, 2019

प्रशांत सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में संजय मिश्रा (Sanjay Mishra), जावेद जाफरी और अपारशक्ति खुराना भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...