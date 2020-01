मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे में की तोड़फोड़, तो जावेद अख्तर का यूं आया रिएक्शन...देखें Tweet

पाकिस्तान में मौजूद सिक्खों के सबसे बड़े तीर्थस्थल ननकाना साहिब (Nankana Sahib) गुरुद्वारे पर उपद्रवियों के द्वारा किए गए पथराव पर अब जावेद अख्तर (Javed Akhtar) का रिएक्शन आया है. पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरपंथियों के इस उपद्रव की जावेद अख्तर ने कड़ी निंदा की है. बता दें, ननकाना साहिब गुरुद्वारे (Nankana Sahib Gurudwara) को सैकड़ों की संख्या में आए उपद्रवियों ने घेरा था इसके बाद कुछ लोगों ने गुरुद्वारे पर पत्थबाजी भी की थी. वहीं गुरुद्वारे पर इस हमले को लेकर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है.

What the Muslim fundamentalists have done in Nankana saheb is utterly reprehensible and totally condemnable . What kind of third grade sub human and inferior quality people can behave this way with a vulnerable group of another community