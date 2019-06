शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' पर शोभा डे को आया गुस्सा, बोलीं- नहीं देखूंगी फिल्म...

Kabir Singh: शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' (Kabir Singh) रिलीज हो गई है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) स्टारर फिल्म 'कबीर सिंह' ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के मामले में फिल्म 'पद्मावत' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस फिल्म में शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस को तो सराहा जा रहा है, लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. साउथ की फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' (Arjun Reddy) की हिंदी रीमेक 'कबीर सिंह' में शाहिद कपूर का कैरेक्टर बेहद ही वायलेंट है. अब इस फिल्म को लेकर शाहिद कपूर की फैन और फेमस जर्नलिस्ट शोभा डे (Shobhaa De) का रिएक्शन आया है.

I refuse to watch 'Kabir Singh', much as I admire Shahid Kapoor. Stalking is stalking. No justification. Zero tolerance recommended.